Os caminhos se abrem

20/12/19 - 00:39:54

Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PDS) vai terminar o ano bem mais aliviado. Todas as previsões feitas no início desse semestre não vingaram. Elas levavam à dedução que haveria dificuldade para pagar o décimo terceiro e salário de novembro. Mas foi diferente: o Estado ainda não superou a crise, mas já começa a sentir os efeitos de tudo o que fez para reorganizar a economia e enxergar uma luz no final do túnel. Aplicou uma ação de contenção de despesa austera e conseguiu, no final, resultados positivos que animam o Governo para avanços em 2020.

Apenas para se ter uma ideia, em 30 dias – novembro e dezembro – o Governo pôs R$ 520 milhões na Economia do Estado só para efetuar o pagamento dos servidores públicos, no que se refere a salários e décimo terceiro. Jamais se imaginou que isso seria possível a três meses atrás, em razão do cenário que se apresentava não tão iluminado quanto se expõe agora. A nova perspectiva é que o próximo ano servirá para realizar novos empreendimentos e por o Estado em rota de crescimento.

Técnicos do Governo atribuem isso a um trabalho de planejamento; busca pelo desenvolvimento e objetivos definidos. O resultado de agora é fruto de um trabalho pouco entendido por alguns segmentos, que viam nisso falta de projeto e desaceleração de medidas que levariam ao crescimento de Sergipe. Apenas para se ter uma ideia, no primeiro trimestre do próximo ano, o governador Belivaldo Chagas dará ordens de serviços, no montante de R$ 100 milhões, para recuperação de rodovias no interior do Estado.

O próprio Belivaldo confidenciou a alguns dos seus auxiliares que se surpreendeu com tudo o que conseguiu este ano e vibrou porque as previsões, inclusive de setores da equipe e até dele mesmo, não estavam corretas. Reconhece que foi um sufoco, mas não fala em comemorar. Afinal ainda há muita coisa a fazer para por o Estado na trilha e seguir em frente com serenidade e cautela. Não dá para pisar firme no acelerador, sem que se analise com profundidade, tudo que ainda deve ser construído para recolocar o Estado em ritmo definitivo de desenvolvimento.

Também até o final de março, o Governo vai revitalizar toda as praias às margens da Rodovia José Sarney, a partir de Aruana [onde existia o Hotel Parque dos Coqueiros] até ao início da praia dos Náufragos, num investimento de R$ 30 milhões, com estrutura que envolve o turismo receptivo, através da construção de quadras, bares, restaurantes e outras atrações que tornarão mais atraente o litoral de Aracaju. Até o final de 2020, o governador Belivaldo Chagas vai investir um total de R$ 250 milhões na recuperação de todas as rodovias do Estado, cumprindo tudo que expôs como projeto de Governo em sua campanha.

Com a aprovação da reforma da Previdência, que deve acontecer quinta-feira, o Estado deixará de injetar, mais à frente, R$ 120 milhões todos os meses para completar a folha de pagamento dos aposentados. Não há nada anunciado, mas se pode imaginar que o projeto é voltar a pagar aos servidores dentro do mês, o que ainda não aconteceu exatamente pela crise que se enfrentava – e ainda tem resquícios fortes – com a transferência de recurso.

O quadro é animador e há uma consciência de que a melhor opção é recolocar Sergipe definitivamente nos trilhos, com segurança.

Não fala em política

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não fala sobre política neste momento. Acha que não tem lógica tratar de eleições quando precisa administrar o Estado.

*** Em Aracaju, Belivaldo apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira, mas também vai tratar sobre eleições em outros municípios.

Sair só em abril

Belivaldo Chagas também repensou a questão da desincompatibilização de auxiliares que podem disputar eleições municipais em 2020. Vai tratar sobre isso em março.

*** Até o momento só o secretário da Saúde, Valberto Lima, se manifesta sobre candidatura a prefeito de Propriá e vai ficar à frente da Pasta até 1º de abril.

*** A mesma “regra” servirá para possíveis candidatos que ocupam o segundo escalão.

Primeira votação

Era prevista a aprovação, ontem, em primeira votação, da PEC sobre reforma da Previdência. Desde que chegou à Assembleia, que havia sinalização de aprovação.

*** A segunda votação ocorre na segunda-feira, com discussão de emendas, e a última na quinta-feira. Governo está otimista.

Como era previsto

A votação de ontem teve dois votos contra: o do deputado Iran Barbosa (PT) e outro do deputado Gilmar Carvalho (PSC). Duas abstenções: Kitty Lima e Rodrigo Valadares.

*** A informação é que os dois estariam viajando. As abstenções geralmente são uma tática de quem não quer se sair mal com a plateia.

PLC mais difícil

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) acha que em relação a PEC a tendência é que haja placar idêntico ao de ontem, na segunda votação. Mas além da PEC “nós temos um Projeto de Lei Complementar (PLC), que só entra em pauta quinta-feira, dia 26”.

*** Georgeo vê o PLC mais polêmico, porque tem uma taxação mais dura para os inativos; as regras de transição que algumas coisas devem ser modificadas, como a questão dos pensionistas: “alguns casos acho demais”.

Deputados dialogam

Georgeo Passos disse que sobre a questão da PLC os deputados estão dialogando e já existe por parte de alguns parlamentares a predisposição de mais emendas que venham melhorar o texto.

*** – Tem uma questão lá de um tempo de pedágio de 100% para quem está perto de se aposentar e o pessoal quer trabalhar para que fique 50%, disse Georgeo.

*** E mais: “tem a questão da pensão para policial civil, quando morre em atividade de confronto, e a ideia é mudar as regras. Assim, tem algumas coisas que vão passar”.

Difícil o PLC

Georgeo sente que está muito difícil passar o PLC. Admite que a questão da contribuição do inativo tenha que se conversar “direitinho, porque hoje há taxação de quem está acima do teto da Previdência (R$ 5.7 mil) e como tem déficit em Sergipe, o governador puxou para um salário mínimo”.

*** Já o servidor aposentado e pensionista, segundo Georgeo, que ganha mais de um salário mínimo, vão pagar 14%: “é algo que me chama atenção. O abono de Previdência também teve algumas mudanças na regra”.

*** – Enfim, a parte mais dura da PEC da Reforma da Previdência é o PLC. Agora quanto aos votos, ainda não senti o pessoal se posicionando e não tenho previsão de placar, conclui Georgeo.

Acredita que passa

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) disse ontem que não sente clima para não aprovação da PEC que reforma a previdência estadual.

*** Para ele, “com algumas alterações e ajustes pequenos aprova tudo”.

À busca de caminhos

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT) convida para um encontro suprapartidário que tem a intenção de proteger o regime democrático e buscar caminhos para a moderação em situação de iminência do autoritarismo e perseguições.

*** A iniciativa é do senador Rogério Carvalho e acontece hoje, às 9 horas, no auditório do Ministério Público Eleitoral de Sergipe.

Não escolhe nome

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que o verdadeiro combate ao crime, em especial à corrupção, não escolhe nome ou sobrenome.

*** – Não escolhe idade, cor ou nível socioeconômico. A lei deve ser aplicada de forma igual para todos, sempre, disse.

*** E conclui: – O tempo vai separar o que era discurso de campanha e o que é de verdade.

Só em janeiro

O Partido Social Cristão (PSC) tinha tudo certo para uma reunião hoje, em que oficilizaria apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** O PSC preferiu deixar o anúncio oficial para o mês de janeiro, inclusive para que seja dada uma maior divulgação ao fato.

Um bom bate papo

Passa Natal – André Moura (PSC) chega a Aracaju e vai passar o Natal em visita a amigos. Deve retornar ao Rio de Janeiro para o reveillon.

Muita luz – O Edifício conhecido por “Maria Feliciana” está iluminado em toda sua altura de 27 andares. O Natal de Aracaju tem muita luz.

Mais cuidado – Muito cuidados com os celulares, inclusive nos shoppings de Aracaju. Ladrões fazem assaltos rápidos e miram esses aparelhos.

Medalha a Marconi – Deputado Capitão Samuel sugere a concessão de Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao coronel Marcony Cabral Santos, comandante da PM.

Em Doha – Na arquibancada do estádio em Doha, entre as milhares de pessoas, estão dois sergipanos conhecidos: Ivan Leite e João Fontes. Assistem Flamengo e Liverpool.

Visitam obras – Empresários da construção civil, ciceroneados pelo prefeito Edvaldo Nogueira, visitam hoje obras da Prefeitura em toda Aracaju.

Deu na Reuters – Paulo Guedes diz que imposto sobre transações é inescapável no âmbito de desoneração da folha. Trata-se da volta da CPMI com outro nome.

Programas sociais – Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que precisa que governo implante programas sociais fortes para acabar com desigualdade social.

Retorno a Sergipe – Parlamentares federais já retornaram a Sergipe em recesso e agora só estarão em Brasília no próximo ano.