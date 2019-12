Parceria Banese, Banese Card e Elo; 25 mil cartões serão emitidos em dezembro

20/12/19 - 14:55:35

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, iniciou nesta terça-feira (17) uma nova etapa de entrega de cartões com coembandeiramento Elo. A expectativa é de que 25 mil cartões sejam emitidos até o final do mês.

Os cartões Banese e Banese Card com bandeira Elo serão aceitos em mais de 10 milhões de estabelecimentos em todo país e também em viagens internacionais. Outro benefício será o uso de WI-FI gratuito no Brasil e no mundo. “Os cartões já virão com chip e os clientes poderão também utilizá-los para compras on-line”, informa Pedro Farias, diretor de Operações e Tecnologia da SEAC.

Até o momento foram entregues mais de 100 mil cartões, todos com chip, e o objetivo é que a distribuição seja concluída até junho de 2020, conforme cronograma definido pelas empresas. “Esta é mais uma das iniciativas estratégicas de maior importância do BANESE e da SEAC, pois demonstra a preocupação em melhorar a oferta de produtos aos clientes, oferecendo um cartão com ampla aceitação e mais segurança”, diz Luciano Cerqueira Passos, superintendente de Gestão Estratégica do Banese.

Fonte e foto assessoria