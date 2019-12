Prefeitura de Pacatuba leva alegria com o Encontro Intergeracional de Natal

20/12/19 - 07:16:00

A Prefeitura de Pacatuba, através da secretaria municipal de Assistência Social realizou nesta quinta-feira, (19), no Centro Municipal o Encontro Intergeracional de Natal com os beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV – idosos) e mães do PAIF. As crianças atendidas nos programas e projetos sociais teve uma festa separadamente no último dia 12.

Em um clima de muita alegria, a festa teve início com a apresentação das crianças da oficina de flauta. Logo após, os beneficiários, que vieram da sede e de diversos povoados, receberam presentes, além de participarem de um sorteio de eletroeletrônicos e utilidades para o lar. A animação foi ainda maior quando o cantor local, Romoaldo subiu ao palco deu início ao show.

A secretária municipal de Assistência Social, Faustilene Melo destacou o momento do encontro intergeracional. “A prefeitura promove este momento muito importante para as famílias pacatubenses, que é um encontro de gerações, um dia de lazer para todos os beneficiários e o encerramento das atividades de 2019. Só temos que agradecer ao prefeito Alexandre Martins pelo apoio que é dado aos grupos e às políticas da Assistência Social. Portanto, esta é uma celebração que fortalece os vínculos familiares e comunitários, como também torna a nossa cidade mais humana e feliz”, disse Faustilene.

A primeira-dama, Iara Martins, que representou o prefeito Alexandre Martins deixou uma mensagem para os participantes dos grupos. “As estrelas dessa festa são os participantes dos grupos do SCFV e as famílias de Pacatuba. Nós somos apenas o instrumento para levar até cada um as políticas de Assistência Social. Contudo, quero desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tenho certeza que, juntos em 2019 faremos muito mais”, ressaltou a primeira-dama.

TDantas Comunicação/ASCOM PMP.