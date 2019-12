Promotor de justiça sergipano obtém título de mestre em direitos humanos

20/12/19 - 09:01:23

“Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus”. O abuso do poder religioso na atuação política das Igrejas Neopentencostais – Com esta tese, foi aprovada com louvor a qualificação do Promotor de Justiça sergipano, Dr. Peterson Almeida, para obtenção do título de Mestre em Direitos Humanos.

A banca examinadora formada pelos professores doutores Henrique Cardoso (orientador), Ilzver Matos (especialista em religiões) e Horácio Monteshio (via shype, da Unicuritiba, especialista em direito eleitoral e política), elogiaram o ineditismo e coragem do Dr. Peterson Almeida em expor suas ideias, em um tema polêmico e atual.

Em breve, a tese deve ser transformada em um livro, que certamente despertará a curiosidade de muitos leitores acerca do assunto tratado.

Matéria do blog Espaço Militar