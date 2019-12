Vereador Alan dos Santos Barbosa, o Barbosinha, é atacado nas redes sociais

20/12/19 - 11:08:24

Mesmo estando ajudando a comunidade anunciando uma nota de falecimento em seu veículo, no final da tarde, início da noite do dia 18 do mês corrente, o Vereador Alan dos Santos Barbosa (Barbosinha) foi covardemente atacado nas redes sociais.

Lamentamos muito episódios como esse, quando notamos a alegria de alguns serem humanos fracos, se divertindo com a desgraça alheia, mesmo sabendo ser mentira, mas, dessa vez esse tipo de covardia não ficará em pune, foi registrado boletim de ocorrência e consequentemente será movida ação de danos morais contra todos que participaram deste ato covarde.

Abaixo BO com todos envolvidos. Que a justiça divina e a dos homens ajam contra esses abutres.

Assessoria do Parlamentar