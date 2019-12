Zezinho Sobral vai à BR 101 e celebra liberação de mais um trecho duplicado

Dnit entrega cinco quilômetros de Pedra Branca a Maruim. Em 2019, já foram 27 quilômetros liberados

Boa notícia para sergipanos que diariamente percorrem a BR 101: o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) liberou nesta sexta-feira, dia 20, mais cinco quilômetros do trecho duplicado de Pedra Branca, em Laranjeiras, à Maruim. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), que criou a Comissão Temporária de Representação Externa da Assembleia Legislativa para fiscalizar e cobrar celeridade das obras que, até então, estavam paradas, foi pessoalmente verificar essa abertura e acompanhar os desdobramentos.

“Desde o início de 2019, levantamos essa bandeira e estamos em monitoramento constante. Constituímos a Comissão, pedimos apoio da bancada federal, tivemos diversas reuniões no DNIT em Aracaju e na sede nacional. Estivemos em Brasília para uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que se comprometeu em liberar 25 quilômetros até o final de 2019 e que, em 2020, seria concluído o restante do pavimento asfáltico para duplicação e as obras de arte (viadutos e pontes). E assim está sendo feito! O Dnit entrega hoje mais cinco quilômetros de trecho duplicado, especialmente nessa região crítica de Pedra Branca a Maruim”, conta.

Após a interlocução da Comissão comandada por Zezinho Sobral e a soma de esforços de todos que aderiram à luta, em 2019 o DNIT já entregou 12 quilômetros duplicados recuperados pelo Exército entre o KM 40 e o KM 52 no trecho de Carmópolis e reativando o acesso de Capela, e mais 10 quilômetros – do KM 0 ao KM 40, de Propriá até Malhada dos Bois, totalizando 27 quilômetros entregues este ano, incluindo os cinco quilômetros entregues nesta sexta.

“O mais importante é que as obras são uma realidade, especialmente o encabeçamento das pontes. O superintende do DNIT em Sergipe, Gustavo de Felippo, nos informou que, até o Carnaval, a expectativa é a liberação de mais 10 quilômetros. Há também recursos aportados no final do ano, no remanejamento orçamentário e o órgão colocou mais R$ 60 milhões. As obras não estão parando na BR 101”, sinalizou Zezinho Sobral.

Em Sergipe, a BR 101 possui 206 quilômetros de extensão, sendo que a duplicação compreende 104 quilômetros. Na opinião do deputado Zezinho Sobral, o pleito é do povo de Sergipe que esperou por mais de 20 anos para que fosse retomado todo processo de recuperação, restauração, manutenção e estruturação da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária federal.

“Com a BR 101 com os trechos liberados e, no ano que vem, concluída, Sergipe terá um grande salto no desenvolvimento através do turismo, o escoamento rodoviário, o meio ambiente, o tráfego e, principalmente, a segurança de sergipanos e turistas que diariamente utilizam a rodovia federal. Agradeço o empenho do ministro, do superintendente Gustavo de Felippo, por sempre ser solícito e nos manter informados de toda a situação. Já vemos avanços e estamos atentos e atuantes, acompanhando in loco. Só concluiremos a batalha quando todo o trecho norte de duplicação da BR 101, de Pedra Branca a Propriá, estiver 100% finalizado. Essa luta que mantenho em defesa do povo não vai parar”, garante Zezinho Sobral.

