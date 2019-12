FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CIRURGIA RECLAMAM ATRASO DE SALÁRIO E DO 13º

21/12/19 - 07:58:16

Os servidores do Hospital de Cirurgia voltam a reclamar do atraso no pagamento de salário e do 13º.

A reclamação dos trabalhadores teve inicio quando tomaram conhecimento de uma nota divulgada pela direção do hospital, afirmando que “a situação de não pagamento da folha e do décimo terceiro salário se deve a não termos recebido pagamentos dos nossos contratantes conforme havia sido combinado”.

Segundo a nota, o atraso seria por conta do atraso no pagamento dos sérvios presatados. “Ressaltamos que temos pagamentos a receber que daria pra termos essas necessidades atendidas, porém nosso maior contratante não honrou com o planejamento feito a um mês, gerando essa situação de inadimplência. Sei que o momento é dificil, que a situação de cada um é de esmorecimento, porém peço mais uma vez a compreensão pra aguardarmos mais um pouco”.

A nota que foi divulgada para conhecimento dos funcionários acabou gerando muita reclamação que chega a questionar sobre a intervenção. “Eu pergunto. Será quê está servindo essa intervenção. Todo Ano acontece isso e ninguém faz nada é lamentável”, reclama uma servidora.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida