Liga de Futsal agradece apoio da faculdade Uninassau ao esporte

21/12/19 - 08:05:38

A Instituição patrocinou os jogos da Liga e a descoberta de novos talentos

Por: Suzy Guimarães

A Liga Sergipe de Futebol de Salão – Futsal, vem desenvolvendo um belo trabalho social descobrindo talentos e incentivando o esporte. A UNINASSAU Aracaju apoiou os atletas em 2019, patrocinando os eventos e a realização dos jogos. Para 2020, a Liga planeja realizar eventos de cunho social com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições de caridade.

O presidente da Liga, Maikon Douglas Santos Gois, disse que objetivo é descobrir talentos e incentivar jovens atletas a adotar o esporte como estilo de vida. “No ano de 2020 estaremos realizando o projeto pela segunda vez e temos muito a agradecer a UNINASSAU Aracaju pelo apoio”, disse.

Para 2020, a Liga contará com 32 equipes masculinas e já estão sendo organizadas 16 novas equipes femininas. “O novo torneio começará em março e as premiações irão contemplar os primeiros colocados com prêmios em dinheiro, troféus e medalhas”, explicou Maikon Douglas.

Destaques – Ele observou que durante os jogos, alguns atletas se destacam e são convidados para atuar em equipes maiores, conseguindo um destaque no cenário estadual e até nacional. “Criamos oportunidade para quem deseja se profissionalizar e a UNINASSAU é a grande incentivadora da nossa história por ter nos apoiado na primeira edição”, concluiu o presidente da Liga.