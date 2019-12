Agente de Polícia Civil Luís Carlos, conhecido “Carioca”, recebeu o título de Cidadão Propriaense

21/12/19 - 00:12:36

Na noite desta quinta-feira (19) o agente de Polícia Civil Luís Carlos da Rocha Santiago, conhecido “Carioca”, recebeu o título de Cidadão Propriaense. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores do Municipal de Propriá.

O policial civil Luís Carlos é licenciado em História e atuou no Exército Brasileiro antes de ingressar na Polícia Civil de Sergipe. É conhecido na região do baixo São Francisco por seu perfil operacional. No decorrer de sua carreira profissional, Luís Carlos efetuou cerca de 300 prisões e agora se sente honrado com a homenagem.

“O título que recebi é um reconhecimento do povo do baixo do São Francisco e dos gestores do município pelos bons serviços desenvolvidos em Propriá. Para mim é muito importante receber essa homenagem que marca minha carreira na região. A partir desse título eu sou considerado um cidadão de Propriá e agradeço muito a minha família, meus colegas de profissão e ao povo de Propriá por esse reconhecimento”, concluiu o policial civil.

Fonte: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe