NÚMERO DE ASSALTOS A ÔNIBUS EM ARACAJU E REGIÃO METROPOLITANA REDUZ 82,99%

21/12/19 - 07:16:52

O número de assaltos a ônibus em Aracaju e Região Metropolitana apresentou redução expressiva em 2019 se comparado aos últimos quatro anos. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp) de janeiro a novembro deste ano a queda corresponde a 82,99% nas ações criminosas, um resultado positivo para as mais de 220 mil pessoas que utilizam o transporte público diariamente.

De acordo com as estatísticas, foram registradas 1.628 ocorrências em 2016, contra os 991 casos em 2017, e 508 em 2018, caindo expressivamente para 277 de janeiro a novembro de 2019. Nesse mesmo mês, foram notificados 22 assaltos considerando os 116 no mesmo período em 2016.

Para reduzir ainda mais os índices, as forças de segurança pública reforçarão as estratégias de repressão ao crime através de patrulhamento ostensivo nos terminais de integração, abordagens dentro dos veículos e acompanhamento intensivo das imagens das câmeras de monitoramento dos ônibus. A tecnologia e a rapidez no fornecimento desses vídeos pelas empresas operadoras do transporte coletivo também são fundamentais para reforçar a segurança nos ônibus.

“Buscamos alternativas no sentido de alcançarmos essa redução significativa no número de assaltos seja através da intensificação do monitoramento de câmeras e, sobretudo, com o planejamento estratégico efetuado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado”, afirma Alberto Almeida, presidente do Setransp.

COLETIVA DE IMPRENSA

Nesta segunda-feira, 23, às 8h30, na sala de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), será divulgado um balanço sobre assaltos a ônibus na capital e Grande Aracaju em 2019. Pelo terceiro ano consecutivo há um recuo no número total de assaltos a ônibus na rede integrada de transportes coletivos da Grande Aracaju.

Na oportunidade, Alberto Almeida, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp); Coronel Moura Neto, comandante do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e a delegada Nalile Bispo, coordenadora operacional das delegacias da capital apresentarão o que foi implementado em conjunto entre as forças de Segurança Pública e Setransp, além do balanço dos números relacionados a assaltos a ônibus na capital e região metropolitana.

