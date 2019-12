POLICIAIS MILITARES DO 7º BPM PRENDEM DUAS JOVENS POR TRÁFICO DE DROGAS

21/12/19 - 06:58:24

Policiais militares do 7º PPM de Lagarto, prenderam nesta sexta-feira (20) um trio que vinha traficando drogas na cidade.

Após denúncia, os militares agiram rápido e conseguiram prender a jovem Vanessa leite correia, 18 anos, Eliene Rodrigues do Santos, 19 anos e apreender L.S.S, 17 anos. Uma das jovens presas, estava com uma tornozeleira no pé.

Em poder do trio, os militares apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições, droga e dinheiro.

Eles foram encaminhados para a delegacia do município e responderão por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Com informações do sub-tenente Heliomarto

Munir Darrage