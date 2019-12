Prefeitura de Aracaju reorganiza trânsito em ruas do bairro Coroa do Meio

21/12/19 - 08:11:30

Com a finalização da importante obra de infraestrutura realizada pela Prefeitura de Aracaju na primeira etapa do bairro Atalaia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) reorganiza o trânsito em sete ruas do bairro Coroa do Meio, a partir deste sábado, dia 21, para a melhoria da mobilidade na região.

Assim, as ruas Josué de Carvalho Cunha, Waldemar Silva Carvalho, Renato Fonseca de Oliveira, Professor Jugurta Feitosa Franco, Construtor Genival Maciel, rua Heriberto Rezende Goes e Eng Jorge Oliveira Neto, perpendiculares à avenida Oceânica, passam a ter sentido único de circulação, formando um binário na região.

“Parte dessas ruas não tinha infraestrutura e, consequentemente, o trânsito não era adequado, mas agora, com a obra executada pela Prefeitura, reorganizamos o trânsito, colocamos novas sinalizações nas ruas do bairro e o objetivo da mudança é melhorar a mobilidade, principalmente, nas avenidas Mário Jorge e Oceânica que são bastante movimentadas”, ressalta o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles.

Novas sinalizações

Para a mudança no trânsito, a SMTT fez a pintura de novas sinalizações nas ruas e também a instalação de placas, explica o coordenador de Sinalização da superintendência, Diego Carvalho. “Fizemos a pintura das faixas de pedestres, de eixos, bordos, divisores de pista, além de instalar mais de 60 placas para organizar o trânsito e orientar os condutores”, disse.

