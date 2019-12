Setor do transporte coletivo abre área de vivência para trabalhadores em Terminal

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 18, a área de vivência para os trabalhadores das empresas de transporte público coletivo de Aracaju e da Região Metropolitana, no Terminal Maracaju. O espaço dispõe refeitório com microondas, pia e bebedouro, e banheiros privativos. O objetivo é proporcionar aos colaboradores do transporte um espaço reservado de apoio e repouso para os intervalos do trabalho.

O projeto de desenvolvimento de área de vivência, que é uma parceria entre as empresas de ônibus, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), se expandirá para outros terminais alcançando toda região por onde as empresas do transporte integrado operam. No Terminal Maracaju, a obra foi realizada pela empresa Viação Atalaia.

Breve, no mesmo local, será lançada a ação de humanização do Terminal, com coleta seletiva e área de leitura, além da nova sinalização das placas de itinerário e informações.

