Confiança é campeão sergipano de futebol SUB-17 de 2019

22/12/19 - 07:07:49

O estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana foi palco da grande final do Campeonato Sergipano SUB-17. As equipes do Confiança e Lagarto se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (20). Com a bola rolando um jogo muito equilibrado e com poucas chances para os dois clubes.

As duas equipes investiram na marcação forte. Os gols só saíram no segundo tempo da partida. A equipe do Lagarto foi para cima e após boa jogada do atacante Neto, o alviverde conseguiu balançar as redes. Com o placar adverso os atletas do Confiança pressionaram e de pênalti Caio empatou para o time azulino. Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças o Confiança venceu por 5×4. Detalhe que apenas o último pênalti das cobranças alternadas foi desperdiçado pela equipe do Lagarto. Com o resultado o Confiança conquistou o Campeonato Sergipano SUB-17 de 2019.

O clube conquistou o troféu de campeão que leva o nome do ex-goleiro e presidente dos sindicatos dos ex-atletas profissionais de Sergipe, Carlos dos Santos Souza (Memera). E também conquistou vaga na Copa do Brasil SUB-17 de 2020.

Fonte e foto FSF