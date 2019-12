MEGA DA VIRADA: APOSTAS PASSAM A SER EXCLUSIVAS A PARTIR DESTE DOMINGO

22/12/19 - 07:00:50

Prêmio pode chegar a R$ 300 milhões. Todos os outros concursos regulares da Mega-Sena estão suspensos até 31 de dezembro. Valor da aposta mínima custa R$ 4,50.

As apostas para a Mega da Virada começam a ser exclusivas a partir deste domingo (22). Com isso, os outros concursos da Mega-Sena estão suspensos até o dia 31 de dezembro. O prêmio do concurso da Virada é estimado em R$ 300 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada começaram no dia 11 de novembro, mas desde o último domingo (22) os jogos passaram a ser exclusivos para o concurso 2.220, da Mega da Virada.