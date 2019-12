Obra da Hermes Fontes passa a ter duas frentes de trabalho a partir de segunda

A obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes, iniciada no dia 9 deste mês, passa a contar com duas frentes de trabalho a partir da próxima segunda-feira, 23. Esse planejamento visa dar celeridade aos trabalhos da construção do quarto corredor de transportes da capital, que abrange também as avenidas Adélia Franco e Empresário José Carlos Silva.

A nova frente atuará no sentido DIA/Centro da avenida Adélia Franco, entre o cruzamento com a rua Manoel de Oliveira Martins e a rua Dr. Gutemberg Chagas, nas proximidades do Palácio do Governo do Estado. Deste modo, o trecho ficará interditado para o tráfego de veículos, será montado um binário na pista inversa, que passa a ter sentido duplo de circulação nesse trecho.

À medida que a obra avançar, está prevista a atuação de um terceira frente de trabalho na obra de execução deste projeto, já no início do mês de janeiro. A intervenção urbana começou com uma frente de trabalho que atua no sentido Centro/DIA, entre a avenida Barão de Maruim e a rua Frei Paulo. Neste trecho, boa parte do serviço de troca de tubulação já foi feito e um binário foi montado entre a rua Euclides Paes Mendonça e a avenida Edézio Vieira de Melo para auxiliar na trafegabilidade na via.

Somente depois da troca da tubulação e de todo o trabalho na rede de drenagem, esgoto, conserto das bocas de lobo, retirada do canteiro central se inicia a segunda fase da obra, a de requalificação do pavimento asfáltico das avenidas que compõem esse corredor de transportes.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, a obra foi rigorosamente planejada e seu propósito tem amparo nas vertentes do direito ambiental e urbanístico. “Do ponto de vista técnico temos um rico arcabouço jurídico que embasa esta obra. Na parte urbanística e arquitetônica será um marco para a cidade porque vai consolidar a mobilidade e vai reparar as arestas na parte de uma vegetação relativamente antiquada para a cidade. É por isto que estamos tendo o cuidado de executar a obra por etapas, com estas três frentes na parte basilar”, explica Ferrari.

Por conta da complexidade da área da Hermes Fontes, a intervenção urbanística tem uma sistemática diferente dos outros corredores que integram o Projeto de Mobilidade Urbana (Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins), cujas obras de infraestrutura estão com execuções em andamento. O período de início dos serviços do corredor Hermes Fontes é considerado propício devido às férias escolares, que provocam a redução do fluxo intenso de veículos, além de ser uma época em que o registro de chuvas é menor.

Trânsito

Para minimizar os transtornos, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) realiza alterações no trânsito para atender à demanda das frentes de trabalho e agentes atuam na localidade, monitorando o tráfego e orientando os condutores.

Na Hermes Fontes, a partir desta segunda-feira, dia 23, o sentido Centro/DIA da avenida, no trecho entre o cruzamento com a avenida Barão de Maruim e o retorno logo após a rua Frei Paulo, ficará interditado para a execução da obra e os veículos circularão por um binário que será montado no sentido contrário da via (DIA/Centro) para garantir a trafegabilidade na região.

Na terça-feira, dia 24, os serviços no local serão executados até às 12h, nesse mesmo trecho. Na quarta-feira, dia 25, não haverá serviço, por causa do feriado de Natal, mas o trânsito continuará bloqueado no sentido Centro/DIA com binário no sentido DIA/Centro.

Para diminuir transtornos, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas. Assim, quem estiver seguindo sentido DIA/Centro pode utilizar como rota alternativa as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto. Já quem estiver no sentido Centro/DIA, pode acessar as ruas Estância ou Dom Bosco e seguir pela avenida Edelzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes.

Projeto

Executado pela Prefeitura de Aracaju a partir de um investimento de superior a 20 milhões de reais, com recursos de convênio firmado junto ao Governo Federal, o projeto de construção Hermes Fontes conta, dentre outras intervenções, com a criação de uma faixa exclusiva para ônibus, ao lado esquerdo do canteiro central, e construção de uma nova ciclovia na avenida José Carlos Silva.

Com 6,8 km de extensão, o corredor corta os bairros São José, Salgado Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado. As três avenidas do eixo serão recapeadas. Também serão construídas calçadas com rampas de acessibilidade e implantadas sinalização vertical e horizontal.

