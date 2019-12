PREFEITURA LANÇA EDITAL DE REMOÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

22/12/19 - 06:10:33

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), torna pública a abertura de inscrições para o Processo de Remoção a Pedido, destinado a professores efetivos que compõem a rede municipal de ensino da capital. Os interessados poderão se inscrever, de forma presencial ou on-line, entre 26 de dezembro de 2019 e 10 de janeiro de 2020.

O processo se destina aos profissionais que desejam se transferir de uma unidade escolar para outra. As inscrições serão realizadas na sede do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP/Semed), que fica localizado na rua Cedro, número 202, no bairro 13 de Julho, das 8h às 12h e das 14h às 16h. Quem preferir, também poderá fazer a inscrição de forma on-line, através do endereço bit.ly/requerimentoderemocao2019.

“A previsão para a divulgação do resultado da análise é para 22 de janeiro. Desta vez, para dar mais comodidade aos participantes, criamos um novo canal de inscrição, que é pela internet. O professor que tiver sua remoção deferida, a sua transferência de lotação ocorre sem que o servidor sofra qualquer alteração na situação funcional”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Requisitos

Para participar da seleção, o educador deve ser servidor efetivo e não se encontrar em estágio probatório. Também não deve ter sido removido nos últimos dois anos, estar respondendo a processo administrativo disciplinar, estar de licença, afastado para exercício de mandato eletivo ou sindical ou ainda se encontrar à disposição de órgãos da administração dos poderes Municipal, Estadual ou Federal, bem como de outros poderes.