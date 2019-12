ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PSS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE A PARTIR DESTA SEGUNDA, 23

23/12/19 - 06:25:03

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (PSS Sejesp), que visa ao preenchimento de vagas, mais cadastro reserva, na área esportiva, para profissionais de Educação Física, tem até o dia 30 deste mês para fazer a sua inscrição no site da Prefeitura Municipal de Aracaju.

Seis vagas estão sendo disponibilizadas para os níveis de ensino médio e superior, sendo uma vaga para o cargo de Coordenador Geral, outra para Coordenador Técnico-Pedagógico, e três para Monitor. O Edital nº 01/2019, publicado no dia 13 deste mês, que deverá ser de pleno conhecimento de todos os candidatos, também prevê uma vaga para os candidatos que se autodeclararem afrodescendentes (pretos e pardos).

Os selecionados irão atuar no Projeto “Seleções do Futuro”, cuja proposta é assistir, na modalidade futebol, cerca de 200 crianças e adolescentes da comunidade do Bugio, com idade entre 6 e 16 anos. A ação fruto de um convênio estabelecido entre a Prefeitura de Aracaju e o Ministério do Esporte. O Processo Seletivo está sendo executado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog).

Clique aqui para fazer inscrição.