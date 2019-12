Cabo Amintas participa de lançamento de livro e confraternizações no fim de semana

23/12/19 - 09:42:34

Com a chegada do fim de mais ano o vereador Cabo Amintas (PTB) participou de diversos eventos e confraternizações durante o fim de semana na cidade de Aracaju.

Amintas iniciou a sexta-feira, 20, participando do encontro organizado pelos colegas de farda da Radiopatrulha da Polícia Militar.

Já no sábado, 21, o parlamentar foi convidado, pela manhã, para o lançamento do livro da ilustre professora Maria Inácia dos Santos Dória. “É uma honra para mim, voltar à Escola Prof. Acrísio Cruz, onde estudei e fui o presente do Centro Cívico em 1986, para prestigiar o lançamento do livro ‘(Re) vivendo a Escola de 1° Grau Prof. Acrísio Cruz’. Parabéns pela obra literária e obrigado pelo convite”, agradeceu Amintas.

No sábado a tarde, o vereador esteve presente na confraternização de fim de ano da Única – União da Categoria Associada, uma associação de militares que conta com o seu apoio. Como não poderia ser diferente, aproveitaram para assistir ao jogo de futebol do Flamengo.

Para concluir o final de semana, no domingo (22), foi a vez de incentivar o esporte amador que também tem sido uma marca no mandato de Cabo Amintas.

“Entendo que essa é uma das maneiras de contribuir com a promoção da saúde, lazer e cidadania. Hoje, prestigiei a Final do Campeonato de futebol no Espaço ‘Cantinho do Céu’, evento que contou com o nosso apoio. Parabéns à todos que participaram desse momento de confraternização. Contem sempre comigo”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas