COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SERGIPE ALTERAM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DIAS 24 E 25

23/12/19 - 10:50:32

A véspera e o feriado de Natal, dias 24 e 25 de dezembro, respectivamente, alteram horários de serviços públicos e privados em Sergipe.

Centro comercial de Aracaju

Na terça-feira (24), as lojas do centro funcionam das 8h às 17h. Já na quarta-feira (25), os estabelecimentos não abrem.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o horário de funcionamento na véspera do Natal será das 9h às 11h.

Shoppings

Jardins

Na terça-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal, o shopping Jardins funciona das 9h às 18h. Na quarta-feira, 25 de dezembro, as lojas, operações de lazer e alimentação do Shopping Jardins, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. Os restaurantes Tio Armênio, Senzai e Austrália funcionam de acordo com os horários de suas respectivas redes. A bilheteria do Cinemark abre às 13h30 e a primeira sessão começa às 14h.

Riomar

Na terça-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal, o shopping Riomar funciona das 9h às 18h. As praças de alimentação Rio e Mar e as operações de lazer funcionam das 12h às 22h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero abrem a partir do meio-dia e fecham de acordo com o horário estabelecido pelas redes. O Cinemark RioMar abre a bilheteria às 14h30 e inicia a primeira sessão às 15h. As demais lojas, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas.

Shopping Prêmio (Nossa Senhora do Socorro)

No dia 24, as lojas funcionam das 9h às 18h. E no feriado do dia 25 vai estar fechado.

Shopping Peixoto (Itabaiana)

Na terça-feira (24), todo o shopping abre das 9h às 18h. O cinema segue a programação dos filmes. Já no dia de Natal (25), o centro de compras estará fechado.

Mercados municipais da capital

Na véspera de Natal, os mercados centrais e setoriais funcionarão até as 17h, e no feriado do dia 25, todos estarão fechados.

Feiras livres

As feiras livres dos conjuntos Augusto Franco, Dom Pedro, Orlando Dantas e do Bairro Getúlio Vargas (IFS), que normalmente acontecem às quartas-feiras, serão antecipadas para a terça-feira.

Parque Augusto Franco

No dia 24, o Parque Augusto Franco (Sementeira) funcionará das 5h às 18h, e abrirá normalmente durante o feriado do dia 25.

Já a Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei, localizada dentro da Sementeira, não abrirá.

Hemose

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) funcionará no dia 24 das 7h às 11h, mas não abrirá no dia 25.

Governo do estado e Prefeitura de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo nas repartições públicas no dia 24, véspera de Natal. No dia 25, como é feriado, também não há expediente. A prefeitura de Aracaju informou que apenas os serviços considerados essenciais à população permanecem em funcionamento normal.

O Governo do Estado informou que os serviços emergenciais do estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender as demandas da população.

