Como representante estudantil, Nélio Miguel é eleito membro do Conselho Superior do IFS

23/12/19 - 05:31:30

Candidatos pela Chapa 1, Nélio Miguel Junior e Fernanda Regina, alunos do curso de Saneamento Ambiental, foram eleitos representantes dos estudantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) no Conselho superior da conceituada instituição de ensino.

Ao obterem mais que o dobro de votos conquistados pela chapa segunda colocada, Nélio e Fernanda ganharam com folga a disputa pelo espaço de representação estudantil no Conselho, pelo qual concorreram três chapas.

Com essa vitória popular, Nélio Miguel, membro do Conselho Estadual de Juventude, e da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, acaba de galgar mais uma importante conquista em sua militância voltada aos direitos da população jovem do estado de Sergipe.

“Essa conquista resulta do reconhecimento dos demais alunos do IFS ao trabalho que temos feito junto a essa instituição. Entendemos a importância do espaço de representação estudantil no Conselho Superior como forma de pleitearmos nossos direitos e assim faremos com seriedade e ouvindo nossos pares”, garante o são-cristovense Nélio Miguel Junior.

O Conselho Superior é um órgão colegiado cujo objetivo é analisar e regular as diretrizes de atuação do Instituto Federal de Sergipe, no âmbito acadêmico e administrativo, tendo como finalidade o processo educativo de excelência.

Fonte e foto assessoria