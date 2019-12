Currículo de Sergipe: Consulta pública do Novo Ensino Médio é lançada

23/12/19 - 10:48:34

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), lançou nesta sexta-feira,20, a Consulta Pública da versão preliminar do Currículo de Sergipe na etapa do Ensino Médio. O documento discorre sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) alinhada com o currículo sergipano, a fim de estabelecer uma base comum para toda a Educação Básica de Sergipe.

Para o secretário em exercício da Seduc, José Ricardo de Santana, o lançamento da consulta significa a efetivação do trabalho de persistência para elevar os índices educacionais de Sergipe. “Momentos como esse representam o esforço para fazer a virada dos indicadores no estado”, enfatiza.

Após a homologação da BNCC do Ensino Médio em dezembro de 2018 e o trabalho iniciado pela Seduc através dos encontros e seminários regionais, com mais de 13 mil colaborações para a construção do documento, a Educação de Sergipe passou a conceber uma nova arquitetura para o Ensino Médio, explica a Coordenadora do Serviço do Ensino Médio, Joniely Cruz. “Nós estamos com dois movimentos: a adesão ao programa do Novo Ensino Médio e a construção do documento-referência no Estado de Sergipe”, afirma.

A diretora do DED, Ana Lúcia Lima, enaltece o regime de colaboração efetivado durante o processo de construção da primeira redação do currículo com base nos princípios e eixos estruturantes da BNCC. Os redatores correspondentes aos componentes curriculares foram escolhidos por meio de abertura de edital para seleção, garantindo a democratização na construção da primeira versão preliminar do Currículo de Sergipe.

Ao todo são 18 redatores, 4 coordenadores de área e 2 articuladores para itinerários formativos envolvidos na construção coletiva do documento. O professor Walter Carvalho, redator do componente de Física, indica que as ações em 2020 estarão voltadas para os itinerários formativos após trabalhar com os organizadores curriculares e o trecho introdutório de Física.

De acordo com Joniely Cruz, um link para sugestões da sociedade na redação do currículo estará disponível no site da Seduc a partir deste lançamento. Também estiveram presentes no lançamento a vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, Luana Boamorte; e o professor do Departamento de Filosofia e coordenador do programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Cristian Lindemberg.

Foto Maria Odilia

Assessoria de Comunicação da SEDUC