Decoração natalina pode gerar sustentabilidade no Natal

23/12/19 - 15:57:28

Usar material reciclável pode minimizar o custo das festas

O Natal está chegando e com ele surge a vontade de ter uma mesa arrumada e casa decorada. Para que esse desejo se torne simples e sustentável, há alternativas para construir a própria árvore a partir de materiais recicláveis.

Segundo o professor do curso de Design de Interiores da UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju, Diogo Dantas, plantas, flores e até caixa de fósforo podem ser elementos importantes para a montagem da decoração natalina. “As pessoas podem, por meio desses materiais, construir uma bela árvore de natal, enfeites e criar uma bela arrumação de mesa para a ceia”, diz. Ele observa que as plantas artificiais utilizadas nas decorações podem ser substituídas pelas naturais. “Flores como Astromélias vermelhas são ótimas para a decoração”, sugere o professor.

Ainda segundo ele, a decoração pode ser feita com vasos, utilizando as folhagens naturais, que podem ser usadas para fazer as guirlandas natalinas. “Para a árvore e sua decoração, podemos usar papelão, cartolina para as estrelas, papel seda ou gliter e ainda pedacinhos de madeira ou galhos de árvore seca com o festão para envolver e dar a tonalidade certa”, atenta.

Baixo custo – Até mesmo a decoração dessa árvore pode contar com caixas de fósforo e outros elementos simples, de baixo custo”, observa Diogo. “É muito importante que as pessoas tenham opções simples e sustentáveis para o Natal. Além disso, é possível ganhar uma renda extra no período das festas de fim de ano, oferecendo novas formas de decoração. Muita gente já vem ganhando dinheiro com essa atividade”, ressalta o professor.

Por Suzy Guimarães