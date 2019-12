Elemento resiste a prisão, troca tiros com Policiais Militares e morre em Aracaju

23/12/19 - 05:22:05

Policiais da Força Tática do Bptur realizavam rondas nas imediações do Bairro Robalo, quando um transeunte parou a viatura para informar que tinha sofrido uma tentativa de assalto, e que os suspeitos fugiram em um carro preto, sentido terminal DIA, tentaram interceptar mas acabaram trocando tiros com assaltante.

Os militares iniciaram as buscas e foram informados que o carro suspeito passou em alta velocidade, e, já no bairro Dom Pedro, foi visualizado um veículo preto em alta velocidade na Avenida Santa Gleide.

Nesse momento, o motorista efetuou vários disparos contra a equipe policial de dentro pra fora, pelo seu próprio pára brisa, quase atingindo um dos Militares. Houve o revide e o suspeito foi ferido e de imediato socorrido ao Hospital de Urgência, e entregue à equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendido uma Pistola 380 com 11 munições intactas e 3 deflagradas, Maconha e Cocaína, balança de precisão e o veículo que ele conduzia .

Após realização de consultas nos bancos de dados e em campo, com a CNH do infrator, foi constatado se tratar de Pedro Ribeiro Matos. Ele responde processo por tráfico de drogas, comanda o tráfico no bairro Siqueira Campos e é suspeito de vários roubos de carros na zona Sul, para dar suporte ao comércio de entorpecentes e outras práticas Delitivas, inclusive , dois veículos recentemente foram recuperados por Forças Policiais na Rua Amazonas, Bairro Siqueira Campos.