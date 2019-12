GOVERNO DO ESTADO LIBERA FROTA RESERVA DURANTE O PERÍODO NATALINO

23/12/19 - 12:59:06

A partir desta terça-feira (24), até quinta-feira (26), no turno matutino, a Diretoria de Transportes disponibilizará a frota reserva com 60 ônibus a mais

No Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, no centro de Aracaju, a movimentação já é grande para pegar a estrada e passar as festas de natal no interior do estado. A dona de casa Simone Ribeiro da Silva, 36, viajou para o interior de Sergipe acompanhada dos filhos, uma rotina que eles seguem há anos. “Sempre pegamos o ônibus na Rodoviária Velha para visitar a família em Muribeca e, por isso, é importante aumentar a demanda nos feriados porque, se não, nossa espera aumenta. E agora, com as festividades estou indo hoje para passar natal e volto depois do ano novo”, conta.

Pensando nisso, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), via Diretoria de Transportes (Ditransp) estabeleceu novas estratégias para aprimorar o fluxo dos ônibus intermunicipais durante o período natalino. A partir desta terça-feira (24), até quinta-feira (26), no turno matutino, a Diretoria de Transportes disponibilizará a frota reserva com 60 ônibus a mais.

Segundo o coordenador Estadual de Transportes, Everton Menezes, a ação visa atender a sociedade em geral e cumprir o seu papel enquanto setor público. “O transporte tem que atender a necessidade da população, quando a demanda se lança, a equipe tem que acompanhar. É dever do Estado. Se aumenta a necessidade proporcionalmente aumentamos a capacidade”, afirmou.

Quem também gosta de reencontros é Simone dos Santos, moradora de cidade Boquim, 41. Ela levou a filha para o povoado São José, localizado no município de Japaratuba. “Ane Caroline irá passar natal e férias de fim de ano com a família que para ela é uma diversão. Sempre utilizo o transporte intermunicipal nesse período e costuma ser bem tranquilo”, enfatizou.

A equipe de fiscalização responsável pelo transporte fará o monitoramento e o remanejo dos ônibus nos municípios de maior fluxo como Lagarto, Itabaiana, Estância, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

