HOMEM E MULHER ESPANCADOS E ASSASSINADOS A TIROS NO INTERIOR DO ESTADO

23/12/19 - 08:04:08

Um duplo homicídio ocorrido neste domingo (22) no município de Santo Amaro das Brotas.

As informações são de que um homem e uma mulher que não tiveram seus nomes revelados foram alvejadas por tiros de arma de fogo após serem espancadas. Os corpos foram localizados por populares em um terreno baldio.

De acordo com a Polícia Militar, moradores informaram que as vítimas tinham envolvimento com tráfico de drogas. No local do crime foram encontrados papelotes de maconha.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu os corpos.

O caso segue agora para investigação da Delegacia de Maruim.