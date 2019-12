HOMEM MORRE AFOGADO EM TANQUE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRA

Mais uma pessoa morreu afogado em tanque no interior do estado. Desta vez o fato foi registrado na tarde de domingo (22) em um tanque localizado na Fazenda Recanto, entre Fortuna e Fazendinha, na zona Rural do município de Carira

As informações são de que Juarez Francisco das Neves, 57 anos, morreu enquanto tomava banho e acabou desaparecendo nas águas do tanque.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e localizou o corpo.