Mitidieri é contra ao apoio do PSC a Edvaldo Nogueira, mas respeita decisão do prefeito

23/12/19 - 20:18:31

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) falou. nesta segunda-feira (23) sobre conversa que teve com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), em que teria falado sobre o apoio do PSC à reeleição em 2020. Mitidieri disse que não é o candidato, “sou aliado e apoiador incondicional de Edvaldo”, disse.

Mitidieri explicou, entretanto, que o “todos sabem que sou contrário a aliança com o PSC, mas respeito qualquer decisão que o prefeito Edvaldo Nogueira venha a tomar. Não muda a nossa relação. Edvaldo é o melhor prefeito que Aracaju teve nos últimos 30 anos, sem desmerecer ninguém”.

O deputado diz que não tem problema algum com os membros do PSC: “pelo contrário, tenho amigos lá. Só acho que não tem o perfil do nosso agrupamento”, disse e repetiu: “não sou candidato a nada e se a decisão do prefeio Edvaldo Nogueira for essa, vou respeitar”.

Sobre as disputa pela reeleição em 2010, em que o então Marcelo Déda (PT) se alinhou a partidos da direita, inclusive o PSC, à época presidido pelo ex-senador Eduardo Amorim, hoje no PSDB, Fábio Mitidieri disse que, “eram outros tempos. De lá pra cá, muita coisa mudou”.

Nada pessoal – O deputado disse que não procede a informação de que ele teria vetado uma aliança com o atual chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, ex-deputado federal André (PSC): “Não tenho essa força toda e nem existe nada pessoal meu contra ele. Nossas divergências são no campo da política”.

– Nós passamos muitos anos em lados opostos. Tenho dificuldade nessa aproximação agora. Talvez o problema esteja em mim, mas o fato é que não cabe a mim aprovar ou vetar alianças feitas por Edvaldo Nogueira. Pessoalmente, me dou bem com André. Nossas discordâncias sempre foram políticas.

Sobre as eleições de 2022 Mitidieri diz que não se preocupa com elas agora: “Primeiro, temos que ajudar nossos aliados em 2020, depois a gente conversa sobre eleições estaduais mas o PSD tem bons nomes e o meu está à disposição do grupo.

Quanto à possibilidade de Ulices Andrade ser canidato ao Governo do Estado, Mitidieri respondeu que “Ulices está conselheiro do Tribunal de Contas neste momento, mas caso opte por retornar à política, é um grande nome”.