Mulheres no Poder: Alba Nascimento, do MDB, toma posse em São Francisco

23/12/19 - 09:50:04

Nesta segunda-feira, 23, em São Francisco, toma posse como prefeita a filiada ao MDB Sergipe, Alba Nascimento.

Alba, como representante das mulheres emedebistas, agrega valor ao movimento que busca mais espaço para a classe feminina nos cargos de poder.

O MDB Sergipe, por meio do núcleo MDB Mulher, tem protagonizado essa luta, sempre empenhado em garantir que as mulheres não sirvam apenas para preencher cota, mas para participar ativamente das lutas do partido, como representantes diretas do povo.

Por Rafael Almeida

Foto assessoria