Nutricionista alerta sobre os cuidados e preparos das ceias

23/12/19 - 09:21:28

Confraternizar e celebrar as festas de final de ano com a mesa farta, é dessa forma que muitas pessoas comemoram a chegada do Natal e do Reveillon. O que não pode acontecer é estragar a festa ou fazer com que ela acabe mais cedo por problemas de saúde, por isso, nesse período, alguns cuidados devem ser levados a sério para que a festa tenha os seus encantos. São pratos elaborados e uma infinidade de sabores que quando misturados podem causar um desequilíbrio intestinal e sensação de mal-estar. A gerente do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Sieune Roberta, orienta sobre os cuidados com o que comer e beber durante o período das festas e de como aproveitar com moderação.

“Devemos evitar os excessos, como é uma data festiva a pessoa não vai se privar, mas deve evitar excesso de alimentos gordurosos como as farofas recheadas com bacon, embutidos, massas, rabanada que é muito calórica e dar preferência aos assados como o peru, chester e o lombo. Se houver mais de uma opção de carne, devemos escolher apenas uma”, explicou.

Além desses pratos típicos das festas de fim de ano, a nutricionista alerta também quanto à questão das bebidas alcoólicas e refrigerantes em excesso. “Devemos lembrar sempre da hidratação que é muito importante. Água é fundamental e se puder trocar o refrigerante por um suco natural é muito mais nutritivo. Se for beber, o ideal é ter moderação. As bebidas alcoólicas são muito calóricas, uma boa opção é o vinho tinto seco, que fornece antioxidante”, ressaltou.

Outra dica importante que a nutricionista revelou é a respeito das saladas que são preparadas antecipadamente para servir à noite. “É muito importante ter cuidado com o tempo e temperatura. Nem tudo que a gente faz uma preparação e que tem que ser acondicionado frio como as saladas de maionese e salpicão, esses alimentos devem ser preparados antes da hora de servir. Deixar em temperatura adequada, tanto os alimentos frios como os alimentos quentes e se for colocar em exposição em uma mesa só deve colocar próximo a hora de servir”, destacou.

Fonte e foto SES