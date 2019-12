PC realiza entrega de alimentos e brinquedos a crianças no Santa Maria e no Mosqueiro

Cerca de 100 famílias receberam as doações de policiais civis e empresários

Policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Departamento de Narcóticos (Denarc), acompanhados da delegada geral da PC, Katarina Feitoza, realizaram neste domingo, 22, a entrega de alimentos e brinquedos a crianças que moram nos povoados Malvinas e Areia Branca, no Mosqueiro; e no bairro Santa Maria, em Aracaju.

“Contamos com a colaboração de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil e de empresários dos municípios de Estância e Aracaju para tornar o Natal de 100 famílias melhor”, mencionou a delegada geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza.

A ação solidária se estendeu à entrega das doações no Instituto Joanna de Ângelis, entidade voltada para o cuidado com crianças que têm deficiência, localizada no bairro Santa Maria.

