Programa Arte na Escola: Espetáculo emociona público do Teatro Tobias Barreto

23/12/19 - 12:46:09

Emoção, magia, beleza e encanto marcaram as apresentações do espetáculo “Nossas Raízes”, do Programa Arte na Escola, realizadas neste final de semana, 21 e 22, no Teatro Tobias Barreto, na capital Sergipana. Mais de mil alunos participaram da iniciativa e o público vibrava com cada coreografia.

O Programa Arte na Escola é vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semed) e beneficia alunos das comunidades e estudantes da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa tem 15 anos de existência colabora na formação das crianças e adolescentes ao permitir a imersão no universo artístico.

O prefeito, Padre Inaldo Luís da Silva, parabenizou os professores e técnicos da Semed pelo empenho e compromisso em promover melhorias contínuas no cenário educacional de Nossa Senhora do Socorro. “O Arte na Escola é uma ação importante que colabora na formação dos estudantes. Os alunos que integram o Programa se dedicam também aos estudos e apresentam as melhores notas”, ressaltou. Ainda conforme o chefe do poder executivo, a Prefeitura Municipal, por meio da Semed, presta todo apoio necessário à iniciativa.

Para a secretária Municipal de Educação, professora Josevanda Mendonça Franco, o Programa é um importante instrumento da melhoria da qualidade da educação “A arte é um viés muito significativo para a formação das pessoas. Nós que fazemos educação, sabemos o quanto ela agrega valor. O Programa Arte na Escola tem uma representatividade não apenas do ponto de vista artístico e cultural, mas também na perspectiva educacional”, apresentou.

Segundo a coordenadora do grupo, professora Anúbia Tavares, o apoio da Prefeitura, por meio das ações da Semed, foi fundamental para o sucesso do espetáculo. “Quero agradecer o empenho da nossa equipe. Conto com pessoas que não medem esforços para atuar em prol da educação”, anunciou.

Arte a serviço da educação

O jovem Leilton dos Santos, faz parte do grupo há três anos. Para ele, o Arte na Escola represente uma extensão da sua família. “Professores me incentivaram a ficar no Programa e antes das aulas eu não imaginava que seria bailarino” , disse.

A estudante Thauane Costa, disse que o Arte na Escola representa a realização de um sonho. “Eu sempre quis ser bailarina, mas devido as condições financeiras achava impossível. Sou muito grata a todos que fazem parte do Arte na Escola”, declarou.

Para a aluna, Adriele Leite Santos, o contato com o universo artístico é de extrema importância. “Por meio do Arte na Escola eu conheci pessoas maravilhosas. Dentro do grupo encontramos histórias que servem como meio de inspiração”.

Público se emociona com as apresentações

A vendedora Anna Maraisa dos Santos, tem dois filhos que fazem parte do Arte na Escola. “Logo quando soube da iniciativa eu fiz questão que meus filhos participassem. Além de ajudar na formação, colabora também para eliminar a timidez”, apresentou.

Compartilhando desta mesma opinião, a dona de casa Anne Marrara Ramos Oliveira não poupou elogios “Gosto muito deste projeto, eu não sabia que a minha filha é tão talentosa. O espetáculo é emocionante”.

A embaladora Eurides da Silva informou que acompanha as filhas em todos os ensaios. “Cada um aqui se depara com muitas dificuldades o Arte na Escola transforma a vida dos alunos”, comentou.

Homenagens

Após as apresentações o prefeito, a secretária, técnicos da Semed e professores do Programa Arte na Escola foram homenageados. A coordenadora Anúbia Tavares fez a entrega de quadros com imagens do espetáculo, realizada no último dia 13, em Nossa Senhora do Socorro.

Na oportunidade, a secretária também prestou uma homenagem a professora Anúbia Tavares.

Fonte e foto assessoria