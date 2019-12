Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial

23/12/19 - 08:24:30

Nestes últimos dias que antecedem o Natal, os shoppings Jardins e RioMar funcionam em horário especial. Nesta segunda-feira, 23 de dezembro, todas as lojas ficam abertas até as 23h. Na terça-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal, os dois principais shoppings de Sergipe funcionam das 9h às 18h.

Na quarta-feira, 25 de dezembro, as lojas, operações de lazer e alimentação do Shopping Jardins, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechados. Os restaurantes Tio Armênio, Senzai e Austrália funcionam de acordo com os horários de suas respectivas redes. A bilheteria do Cinemark abre às 13h30 e a primeira sessão começa às 14h.

No RioMar, as praças de alimentação Rio e Mar e as operações de lazer funcionam das 12h às 22h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero abrem a partir do meio-dia e fecham de acordo com o horário estabelecido pelas redes. O Cinemark RioMar abre a bilheteria às 14h30 e inicia a primeira sessão às 15h. As demais lojas, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas.

Na quinta-feira, 26 de dezembro, os centros comerciais voltam a operar em seus horários habituais e, no último dia do ano, 31 de dezembro, os shoppings Jardins e RioMar funcionam das 9h às 18h.

Na quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, as operações de alimentação e lazer do Shopping Jardins funcionam das 12h às 22h e as demais lojas, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. A bilheteria do Cinemark abre às 13h30 e a primeira sessão começa às 14h.

No Dia Mundial da Paz, as lojas e operações de lazer e alimentação do RioMar Aracaju, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero funcionam de acordo com o horário estabelecido pelas respectivas redes. A primeira sessão do Cinemark começa às 15h.

Fonte e foto Lotti+Caldas Comunicação