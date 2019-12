Trânsito na avenida Hermes Fontes continua com binário nesta terça, 24

23/12/19 - 17:39:16

A obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes, executada pela Prefeitura de Aracaju, segue em ritmo acelerado e o sentido Centro/DIA da via, no trecho entre o cruzamento com a avenida Barão de Maruim e o retorno logo após a rua Frei Paulo, permanece interditado para a execução da obra nesta terça-feira, dia 24. Os veículos estão circulando por um binário montado no sentido contrário da via (DIA/Centro).

Assim, quem segue sentido Centro/DIA é desviado, na altura da Barão de Maruim, para o sentido contrário da via. Após a rua Frei Paulo o condutor volta para a sua pista de origem. Na quarta-feira, 25, não haverá serviço, devido ao feriado de Natal. A obra será retomada, no mesmo trecho, na quinta-feira, 26.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para garantir a fluidez do tráfego de veículos e orientar os condutores.

Corredor Augusto Franco

Na terça e quarta, não haverá serviço no corredor Augusto Franco. Os trabalhos serão retomados na quinta, na ciclovia da via, no trecho entre as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves.