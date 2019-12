Trânsito na avenida Hermes Fontes tem nova alteração a partir de segunda, 23

23/12/19 - 06:53:50

Devido ao avanço da obra de mobilidade urbana executada pela Prefeitura de Aracaju na avenida Hermes Fontes, o trânsito na via, a partir desta segunda-feira, 23, terá nova alteração. O sentido Centro/DIA, no trecho entre o cruzamento com a avenida Barão de Maruim e o retorno logo após a rua Frei Paulo, ficará interditado para a execução da obra e os veículos circularão por um binário que será montado no sentido contrário da via (DIA/Centro).

Dessa forma, quem estiver seguindo sentido Centro/DIA será desviado, na altura da Barão de Maruim, para o sentido contrário da via. Após a rua Frei Paulo o condutor volta para a sua pista de origem.

Na terça-feira, 24, as equipes irão trabalhar nesse trecho das 5h às 12h. Na quarta-feira, 25, não haverá serviço, devido ao feriado de Natal.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para garantir a fluidez do tráfego de veículos e orientar os condutores.

Rotas Alternativas

A SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Dessa forma, quem estiver seguindo sentido DIA/Centro pode utilizar como rota alternativa as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto. Quem estiver no sentido Centro/DIA, pode acessar as ruas Estância ou Dom Bosco e seguir pela avenida Edelzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes.