CPSE INICIA “A OPERAÇÃO VERÃO 2019-2020 – MARES SEGUROS E LIMPOS”

24/12/19 - 07:14:25

A Capitania dos Portos (CPSE) iniciou a “Operação Verão 2019/2020 – Mares Seguros e Limpos”, uma campanha de conscientização e fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações, visando incrementar a segurança da navegação. Em decorrência do recente episódio das manchas de óleo no litoral brasileiro, a Operação Verão também combaterá à poluição que tem atingido as praias do litoral sergipano, prosseguindo com as atividades de monitoramento e limpeza de praias. Ressalta-se que atualmente as praias estão limpas, algumas com a presença de pequenos vestígios de óleo, que são prontamente removidos.

As ações de fiscalização envolvem os seguintes aspectos: habilitação dos condutores, documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação. Além disso, serão utilizados etilômetros, tendo em vista que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores. Ademais, haverá ações de monitoramento e controle de poluição hídrica nas áreas e nas embarcações fiscalizadas. Ações de conscientização serão realizadas em entidades náuticas, clubes, marinas e colônias de pescadores, com palestras educativas e dicas sobre as principais normas de segurança da navegação e preservação ambiental.

Outra ação que ocorrerá em conjunto com a “Operação Verão 2019/2020 – Mares Seguros e Limpos” será a “Travessia Segura”, no mês de janeiro, em todo o País, voltada a embarcações de transporte de passageiros e de turismo náutico, que têm seu fluxo.

Fonte e foto Marinha do Brasil