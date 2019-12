Empresário é seqüestrado, espancado em seguida liberado no município de Lagarto

24/12/19 - 10:41:06

Um empresário viveu momentos de terror de dois bandidos na manhã desta terça-feira (24) no município de Lagarto.

As informações passadas pelos policiais do 7º BPM, que atenderam a ocorrência são de que, enquanto dois elementos em um Siena davam o suporte, outros dois homens armados invadiram a residência e renderam o empresário José Raimundo Oliveira Nascimento, o “Pio da Farinha” como é conhecido e iniciaram uma sessão de tortura, para que o empresário contasse onde estava o dinheiro.

De posse de um valor razoável, a dupla amarrou o empresário, colocou em seu veículo, uma Strada de cor branca, placa WMG 6937 e em seguida o abandonaram na Colônia 13, em Lagarto.

Com vários hematomas devido as agressões, Raimundo Oliveira foi socorrido por policiais do 7º BPM e em seguida levado para o hospital.

Já os marginais fugiram, seguindo em direção a Boquim e, nesse momento, várias viaturas da PM estão realizando buscas para tentar localizar os marginais.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

colaborou sub-tenente Heliomarto