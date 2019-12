GALEGUINHO DA ROUPA ACUSADO DE ATIRAR CONTRA O IRMÃO EM CONDOMÍNIO

24/12/19 - 09:01:01

No final da tarde desta segunda-feira (23), circulou nas redes sociais a informação de que o empresário itabainense Carlito Ferreira, o Galeguinho da Roupa, como é conhecido, teria atirado contra seu próprio irmão em um condomínio fechado em Itabaiana.

A equipe do Portal Itnet entrou em contato com a Delegacia Regional de Itabaiana que nos informou a veracidade do fato e que o irmão dele, identificado como Anderson Ferreira de Jesus, mais conhecido como Andinho, prestou um boletim de ocorrência e afirmou que seu irmão Carlito Ferreira, o Galeguinho da Roupa, efetuou vários disparos contra ele e que nenhum tiro o atingiu.

A polícia civil também nos informou que realizou diligências para encontrar o Galeguinho, mas não obteve êxito.

Fonte ITNET