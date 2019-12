Mais de 600 pessoas de instituições filantrópicas são transportadas em passeios

24/12/19 - 12:47:03

Ônibus iluminados proporcionam à criançada momentos de diversão em pontos turísticos decorados da capital

Desde o final do mês de novembro que seis ônibus personalizados do Projeto Natal com Mobilidade realizam itinerários de forma diferenciada em Aracaju e Região Metropolitana. Com luzes por todo o veículo, plotagem decorativa, motorista Papai Noel motorista e cobradora Mamãe Noel, os ônibus levam a alegria do Natal pelas vias das cidades. E para completar esse trajeto iluminado, quase 600 pessoas, entre crianças e adultos, de instituições filantrópicas participaram de passeios para conhecer os pontos turísticos com decorações natalinas da capital.

O Natal com Mobilidade é promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros (Setransp) em parceria com as empresas de ônibus (Viação Atalaia, Grupo Modelo e Grupo Progresso), a Aracajucard, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju e Fecomércio. O objetivo do projeto, cuja programação segue até 05 de janeiro de 2020, além de despertar a harmonia do Natal entre as pessoas, é estimular a consciência da mobilidade urbana com os ônibus caracterizados, como explica a superintendente do Setransp, Raissa Cruz: “Natal é época de renovação de laços de amor e unidade, então o Setransp desenvolveu o projeto Natal com Mobilidade visando dar destaque ao sentimento de coletividade que o transporte público gera, levando para mobilidade das pessoas a mensagem de um período tão especial como o Natal”.

Já o presidente do Setransp, Alberto Almeida, reafirmou o propósito do setor de transporte de estar sempre envolvido em projetos como esse. “Os ônibus circulam por todas as áreas das cidades, não só levando a lembrança do período natalino, mas também transportando as pessoas para as áreas iluminadas e assim divulgam a receptividade da nossa cidade. É o transporte público coletivo mais uma vez sendo elo de ligação entre a população e serviços essenciais”, considerou o presidente do Setransp.

Durante os passeios, crianças, adolescentes e seus cuidadores, cantavam, sorriam, acenavam e das janelas dos ônibus, desejando “Feliz Natal” a todos. Uma experiência que, certamente, ficará guardada na memória de cada um deles. A representante do Centro Social Porto Dantas, Jéssica Oliveira, expressa a gratidão das crianças da instituição de participarem de um passeio que se tornou atração importante no período natalino da cidade. “Eles ficaram cheios de alegria com o convite do Setransp. Natal é época de os olhos brilharem, do nascimento de Jesus e a esperança de ano novo melhor. Ainda mais para essas crianças que precisam de afeto”, destacou Jéssica Oliveira.

Até o momento, participaram do projeto as instituições Lar de Zizi, Avosos, Gacc, Abrigo Caçulo Barreto, Comunidade Projeto Criança Feliz, CDC Santos Dumont – Igreja Adventista do Sétimo Dia, ONG – Gilberto da Soledade Instituição Volante, LICRE – Lar Infantil Cristo Redentor, Comunidade – Pastoral da Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ONG – Gilberto da Soledade – Instituição Volante, Grupo da Melhor Idade da Associação ASCAPI, Abrigo Sorriso, Centro Social Porto Dantas e Casa Lares.

Fonte e foto assessoria