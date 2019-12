Quase 76 mil consumidores podem estar deixando de receber benefício de energia elétrica

24/12/19 - 07:23:20

Atualizar dados cadastrais é a única maneira de saber quem pode ser beneficiado

São muitas as vantagens para os clientes que mantêm os dados atualizados no cadastro da Energisa. Dentre elas, saber se está dentro do perfil da Tarifa Social é a principal. Também conhecida como Baixa Renda, a Tarifa Social é um benefício que possibilita valores mais baixos na conta de energia elétrica. Em Sergipe, quase 76 mil consumidores podem estar deixando de ser beneficiados, pois têm direito, mas até o momento não aderiram porque não atualizaram os dados junto à Energisa.

Com essa atualização, os consumidores em geral podem acessar os serviços disponíveis no site da Energisa (energisa.com.br), no aplicativo Energisa On e nas redes sociais (Facebook e Twitter). Através desses canais digitais, no conforto de casa ou de qualquer outro lugar que o cliente esteja, ele pode ter acesso a grande parte dos serviços oferecidos nas agências presenciais.

Outra vantagem em estar com o cadastro atualizado é que o cliente pode utilizar a conta de energia elétrica como comprovante de residência. Além disso, todos os outros serviços oferecidos pela Energisa só podem ser realizados quando solicitados pelo titular da conta ou representante legal. Com os dados de contato, a Energisa pode enviar diversas informações sobre o contrato, como algum impedimento de leitura, agendamento de serviço solicitado ou até mesmo alguma manutenção na rede na região onde ele está.

Titularidade

Através do cadastro atualizado, é possível que os consumidores possam estar informados sobre solicitações para evitar transtornos e também imprevistos, em caso de mudança de residência ou imóvel comercial. Por isso a importância da mudança de titularidade da conta.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Antônio Azevedo, alerta porque é preciso ficar atento a isso. “A atualização cadastral e a mudança de titularidade são de suma importância, pois, caso não seja feito, o proprietário do imóvel poderá assumir riscos desnecessários, como por exemplo, quando o inquilino deixa de pagar as faturas de energia elétrica. Neste caso, o titular da conta poderá ter o nome negativado ou até responder um processo criminal, se houver uma fraude de energia, conhecido popularmente como “gato”. Isso porque nas inspeções de campo e nas ações de cobrança da distribuidora, o titular da unidade consumidora será responsabilizado”, conclui.

Como atualizar os dados cadastrais

Para atualizar os dados, o titular da conta pode acessar o site da Energisa com login e senha e corrigir as informações. A alteração também pode ser feita por meio dos chats do Facebook e Twitter da Energisa, todos os dias de 6h à meia-noite. Outro canal de atendimento é o aplicativo Energisa On, onde o cliente poderá enviar foto dos documentos para que seja feita a atualização. É possível ainda conversar com a atendente virtual Gisa através do WhatsApp 079 98146-8102 ou ligar para o 0800 079 0196 e fornecer os dados que precisam ser modificados por meio do call center.

Foto assessoria

Foto: Divulgação