Washington “Coração Valente” participa de jogo beneficente em Riachão do Dantas

24/12/19 - 12:55:50

O maior artilheiro do Brasileirão de pontos corridos confirmou presença num jogo beneficente, neste sábado, 27, às 9:00 da manhã, no estádio Roberto Gois, no município de Riachão do Dantas, distante 99 km de Aracaju. Autor de 34 gols em 2004 pelo Atlhético Paranense, Washington “Coração Valente” está animado para balançar as redes no interior do estado e ajudar pessoas carentes da região.

“Qualquer atividade que tenha cunho social pode me chamar. Em Sergipe, me sinto a vontade para ajudar projetos legais iguais a esse”, declarou o ex-jogador, que hoje ocupa o cargo de diretor de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol.

Washington agradeceu o convite da prefeita Simone Andrade (PCdoB) e parabenizou a organização pela iniciativa em ajudar pessoas necessitadas no estado. Ele vai levar jogadores famosos de Sergipe e do Brasil com intuito de atrair a torcida de Riachão do Dantas e região. O objetivo é arrecadar alimentos com a troca de ingressos e beneficiar instituições de caridade.

A participação do ex-atacante em jogos beneficentes já virou uma marca em Sergipe e também no Brasil. “Depois que pendurei as chuteiras já participei de uns 100 jogos desse tipo. É legal, pois relembro os tempos de jogador e ainda dou minha parcela de contribuição para ajudar a quem precisa. Neste caso, os beneficiados terão um fim de ano mais feliz”, declarou o Coração Valente, que recentemente foi intitulado cidadão sergipano. Há dois anos Washington reside em Aracaju com esposa e filhos.

Fonte e foto assessoria