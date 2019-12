12 municípios sergipanos tiveram repasse FPM bloqueados

26/12/19 - 05:44:47

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou o bloqueio de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para 12 municípios do estado de Sergipe.

As informações do STN são de que o bloqueio ocorreu por inadimplência com a Secretaria da Receita Federal.

O FPM é uma transferência do governo federal para os municípios com base na arrecadação do Imposto de Renda (IR) e no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de acordo com o número de habitantes.

Municípios com repasse do FPM bloqueado:

Arauá, Carira, Carmópolis, General Maynard, Indiaroba, Japaratuba, Laranjeiras, Pacatuba, Pedrinhas, Pirambu, Poço Verde e Santo Amaro das Brotas