ARROMBARAM O SISTEMA FISCAL. QUEM VAI PAGAR A CONTA?, QUESTIONA HENRI CLAY

26/12/19 - 14:11:06

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), seccional Sergipe, publicou em sua página do instagram uma nota, onde diz que “por muito tempo o Governo do Estado sacou muito dinheiro do fundo previdenciário (a aposentadoria dos servidores). O que era medida emergencial, acabou virando regra indevida. Arrombaram o sistema fiscal. Criou-se um déficit de mais de R$ 100 milhões/mês. Quem vai pagar a conta?”, questiona o advogado.

Ainda segundo Henri Clay, “em Sergipe, a proposta de reforma da previdência para ajuste do déficit fiscal é cruel e injusta, porque quem vai arcar com a maior parte do prejuízo é o bolso dos próprios servidores públicos e aposentados, na hora em que mais precisam. Os servidores ativos e inativos vão amargar mais redução em sua remuneração, contribuindo mais para ganhar menos. Há aposentados que vão ter desconto na sua remuneração, de uma hora para outra, de mais de 700 reais, correspondente a 14% da sua remuneração”.

Para o advogado, “é comovente e revoltante ver o desespero das pessoas mais necessitadas e mais idosas, que têm orçamento apertado e já complementarmente comprometido para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Essa reforma de Sergipe é cópia do governo Bolsonaro, com tintas mais pesadas. Espero que o espírito natalino tenha sensibilizado o governador e deputados, e que não aprovem essa avassaladora retirada de direitos dos servidores e a brutal redução da remuneração dos aposentados”.

Henri Clay conclui dizendo que “o caminho certo é priorizar as pessoas. Respeito aos direitos de quem trabalhou e trabalho digno a quem precisa. Queremos um serviço público forte! Não à terceirização e aos ataques dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras!”.

Com informações do instagram de Henri Clay