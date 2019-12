‘Árvore dos Sonhos’ presenteia 250 crianças e adolescentes

26/12/19 - 14:41:35

Ação social promovida pelo Shopping Jardins contou com a solidariedade dos clientes e realizou os pedidos de Natal de meninos e meninas atendidos pela LBV em Aracaju (SE)

O final de tarde da última segunda-feira, 23 de dezembro, foi de lazer e muita alegria para a garotada atendida pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Aracaju (SE). Após um curtirem momentos de diversão e lazer no ‘Jardim das Luzes’ do Shopping Jardins, 250 crianças e adolescentes foram recebidos por ninguém menos que o Papai Noel. Logo, a ansiedade transformou-se em felicidade e o Bom Velhinho recebeu cada um em seu Trono Iluminado para entregar o esperado presente de Natal.

A realização dos 250 pedidos só foi possível graças à solidariedade de clientes, funcionários e colaboradores do Shopping Jardins que contribuíram com o projeto ‘Árvore dos Sonhos’. De 5 a 22 de dezembro, o público foi convidado a apadrinhar uma das crianças atendidas pela LBV, doando um presente.

Na segunda-feira, 23, o Shopping Jardins recebeu a moçada para realizar os seus pedidos de Natal e alguns dos “padrinhos” fizeram questão de participar deste momento de alegria e emoção. O final da tarde foi de muita descontração nos brinquedos elétricos e demais atrações do ‘Jardim das Luzes’. E entre uma diversão e outra, pipoca, algodão doce, água e refrigerante para repor a energia e se refrescar.

Durante o encontro festivo, a criançada apresentou um emocionante número musical no Coreto Iluminado, em retribuição à generosidade de todos.

“Gratidão é a palavra que define a importância da Árvore dos Sonhos para todos que fazem a LBV. Esses momentos de alegria e diversão ficam guardados na memória dos pequenos. Eles relatam a emoção em receber os presentes e o quanto curtem esse momento de festa. Muito obrigada a todos que contribuíram com esse momento ímpar na vida de cada criança”, agradece a assessora de comunicação da LBV, Vânia Bandeira.

Legião da Boa Vontade em Aracaju

No Centro Comunitário da Legião da Boa Vontade, localizado no bairro Industrial em Aracaju, são desenvolvidos três relevantes programas: “Criança, Futuro no Presente”, “Jovem, Futuro no Presente” e “Vida Plena”, que oferecem oficinas culturais e socioeducativas a 250 crianças e jovens de 6 a 18 anos de idade e a 100 idosos.

Para participar das atividades do projeto “Futuro no Presente”, é essencial que a criança ou adolescente esteja estudando e as aulas acontecem no contraturno da escola. Além das atividades de música, dança e teatro, a LBV oferece refeições aos assistidos e realiza outras ações sociais com a comunidade local.

No programa “Vida Plena”, os idosos participam de oficinas de música, artesanato e cidadania ecumênica. Todas as atividades da LBV são planejadas e executadas por profissionais gabaritados e a instituição é mantida exclusivamente por doações. Para contribuir, basta acessar o site www.lbv.org.br e realizar o cadastro.

Foto: Shamir Fotografia

