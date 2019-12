CBM ALERTA SOBRE ENVIO DE E-MAIL COM FALSA COBRANÇA EM NOME DA CORPORAÇÃO

26/12/19 - 13:18:42

O Corpo de Bombeiros alerta para golpes que estão ocorrendo envolvendo o nome da corporação militar. Funciona assim: as vítimas recebem falsas cobranças de boletos via e-mail, em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE). Fique atento e saiba como não cair nessa armadilha com a dica do cabo Pinheiro, do quadro Bombeiro Amigo.

O Corpo de Bombeiros reforça ainda que todas as taxas da instituição estão disponibilizadas no site www.cbm.se.gov.br e nunca são enviadas por e-mail. Confira o vídeo:

Fonte e foto SSP