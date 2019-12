Centro Universitário Uninassau realiza seleção de docentes 2020.1

26/12/19 - 16:17:50

A UNINASSAU está recebendo currículos lates até 30 de dezembro

Por: Suzy Guimarães

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de docentes de vários dos cursos da UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju. Os interessados em participar da seleção, deverão enviar Currículo Lattes atualizado e as devidas comprovações de titulação por e-mail até o dia 30 de dezembro do corrente ano.

O processo visa preencher vagas em diversas disciplinas. Os candidatos deverão contemplar a titulação exigida no edital, ter disponibilidade para ministrar aulas no período noturno e/ou diurno, nos horários estabelecidos pela coordenação do curso, curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação de experiência profissional, atividades de magistério superior e realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas, pós-graduação específica na área da disciplina.

Os candidatos aprovados na prova de títulos serão submetidos a uma entrevista, uma avaliação escrita e uma avaliação didático-pedagógica, que constará de uma aula expositiva com duração de 20 minutos.

Para participar da seleção, é necessário enviar um e-mail para o e-mail referente ao curso em que pleiteará a vaga, que segue no edital do processo seletivo, com o Currículo Lattes atualizado e os títulos. A UNINASSAU Aracaju fica localizada na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos, Aracaju – SE, 49075-470.’

Confira o Edital