COLISÃO ENTRE DUAS MOTOS DEIXA UM MORTO E TRÊS FERIDOS EM MACAMBIRA

26/12/19 - 06:48:06

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e três feridas no início da tarde desta quarta-feira (25), no município de Macambira.

As informações são de que a colisão ocorreu no povoado Barro Preto, na estrada que dá acesso ao povoado Caatinga Redonda, com o impacto, o homem identificado como Alexandre da Conceição, 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As outras vitimas identificadas como Wellington Felix Leite, 19 anos e Leonardo Alves de Jesus, 14 anos, foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o hospital.

A quarta vítima identificada como Taynara, foi socorrido por populares e levada para o hospital antes da chegada dos policiais.

Foto redes sociais