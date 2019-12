CORPO DE BOMBEIROS INICIA PROJETO VERÃO MAIS SEGURO EM PRAIAS DE ARACAJU

26/12/19 - 10:15:28

Campanha segue até dia 29 de março, durante os finais de semana

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe iniciou uma nova edição do Verão Mais Seguro. A ação tem como finalidade fomentar no público que frequenta as praias nesse período, ações preventivas que são necessárias a fim de evitar algum acidente. A campanha inicia no final de dezembro e vai até 29 de março de 2020.

As ações preventivas serão realizadas, principalmente, nos finais de semana, e nos locais onde ocorrem os maiores índices de afogamentos, como as praias da Coroa do Meio; Passarela do Caranguejo; Arcos da Orla de Atalaia; Aruana e Orlinha Pôr do Sol. Alem de blitz educativas, serão distribuidos panfletos e pulseiras de identificação para as crianças.

Segundo o comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), major Fábio Caldas, o projeto é uma campanha educativa para informar sobre os perigos existentes para os banhistas. “Conscientizar sobre as ameaças que o ambiente praiano oculta é o nosso objetivo. Durante o período do verão é necessário intensificar as orientações sobre valas e valões, acidentes com animais marinhos, perda de crianças, acidentes envolvendo metais e/ou madeiras, e como deve-se proceder em algum desses casos”, comenta o major.

“A importância está na prevenção, uma vez a sociedade bem orientada, a possibilidade de vir a ocorrer um evento é bem menor. É claro que as pessoas têm que seguir à risca o que foi orientado, para que a ação tenha uma validez maior”, frisa tenente-coronel Fábio Cardoso, diretor operacional do CBMSE.

Informações e foto CBM/SE