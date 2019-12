DE LICENÇA MÉDICA, KITTY LIMA SE POSICIONA SOBRE CRÍTICAS À AUSÊNCIA EM VOTAÇÃO

26/12/19 - 17:15:20

As últimas semanas foram bastante acaloradas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), principalmente por conta das discussões de projetos importantes envolvendo, por exemplo, a reforma da Previdência estadual. Durante as sessões, a ausência da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) foi criticada.

Diferentemente do que se noticiou por grande parte da imprensa sergipana, Kitty explica que não faltou as sessões, mas que está de licença médica por 45 dias após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico no último dia 05.

“Foi uma cirurgia que eu estava há muito tempo protelando em fazer, mas chegou o momento que não tive como adiar mais por ser uma questão de saúde. Eu estava sentindo muitas dores e já não estava conseguindo acompanhar meu ritmo habitual de trabalho. Entendo que a população tenha se espantado por não ter me visto nas sessões, mas mantive e mantenho diálogo constante com os demais deputados para fortalecer a luta em prol do povo sergipano e de categorias tão importantes”, diz.

Sobre as críticas que tem recebido nos últimos dias, a deputada lamentou o fato de algumas pessoas se aproveitarem da situação para querer manchar sua imagem junto aos sergipanos.

“Eu entendo que sempre haverão as pessoas que se sentem incomodadas com o meu trabalho, com a minha atuação. Mas quem me conhece sabe da minha personalidade inquieta, estou sempre trabalhando em benefício do meu estado e do meu povo, até mesmo durante os recessos parlamentares, não sou do tipo que fica parada esperando acontecer porque eu faço acontecer. Essa sou eu, e quem acompanha meu trabalho sabe disso”, pontua Kitty.

A deputada diz lamentar ainda que o Executivo Estadual aja “sem o respeito devido aos sergipanos e aos seus representantes no legislativo”, e critica o andamento e aprovação de matérias “complexas” em apenas 15 dias.

“Pensar assim é crer que o legislativo estadual é apenas um órgão homologador do governador de plantão. Cremos que o legislativo deve ter a independência necessária para construir alternativas de forma atenta às necessidades do gestor, mas sobretudo da população”, afirma a parlamentar, que agradece as mensagens de apoio que tem recebido nos últimos dias.

“Sou grata por todo o carinho que tenho recebido dos quatro cantos de Sergipe, são mensagens de apoio que me fortalecem e que me deixam ainda mais confiante no rumo que temos dado ao mandato. Apesar de estar em licença médica, tenho acompanhado tudo pela imprensa e pelas redes sociais da Alese, e sempre em contato da minha equipe dando as diretrizes necessárias”, esclarece Kitty.

Fonte e foto assessoria