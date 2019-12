Defesa Civil de Aracaju acompanha montagem das estruturas do Réveillon 2020

26/12/19 - 14:31:46

Quem passa pela Orla da Atalaia já pode observar as estruturas do Réveillon 2020 ganhando forma. Esses preparativos, executados conforme o planejamento traçado pela Prefeitura de Aracaju, são acompanhados pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju.

Para garantir a segurança estrutural, as equipes do órgão realizam vistorias desde a chegada dos primeiros materiais, para que a montagem ocorra de acordo com o projeto apresentado.

“Todos os protocolos de segurança são cumpridos para assegurar que as estruturas estejam em condições de comportar o público de forma adequada, para que todos aproveitem a festa com tranquilidade”, garante o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ao ressaltar que a gestão municpal não mede esforços para garantir segurança aos participantes do evento.

Antes mesmo de iniciar a montagem, a empresa contratada apresentou toda a documentação necessária, como indica o coordenador técnico e operacional da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo. “Foram entregues, além do projeto, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), de montagem e desmontagem e teste de carga das estruturas. Agora fazemos o acompanhamento da execução do projeto”, pontuou.

Em relação ao projeto, é possível observar que a estrutura segue o mesmo padrão de layout em relação a que foi montada no ano anterior. “Também a quantidade de estrutura a ser montada é similar, havendo alterações para alguns materiais, visando o aprimoramento”, considerou.

Sobre a avaliação feita até o momento o coordenador destaca, também, que o material observado durante a inspeção visual é de boa qualidade. Já estão sendo montadas as estruturas do palco principal, dos camarotes e isolamento do local onde ocorrerá a queima de fogos.

“Tendo em vista a antecedência com a qual os trabalhos vêm sendo executados, faltando praticamente cinco dias para o evento, avaliamos a normalidade no andamento das atividades, sem nenhum fator que possa comprometer a realização do evento”, avaliou Robson Rabelo.

As equipes da Defesa Civil de Aracaju continuarão acompanhando a montagem das estruturas até a conclusão da execução. Será realizada, também, a inspeção do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, para verificação dos demais aspectos de segurança.

Foto: Marcelle Cristinne